Treno guasto tra Varenna e Lierna, forti ritardi e cancellazioni

Guasto sulla linea Milano-Tirano: ritardi e cancellazioni

Un pomeriggio di grandi disagi per i viaggiatori

LECCO – Un pomeriggio di passione quello di oggi, 26 giugno, per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano – Lecco – Tirano a causa di un guasto che ha provocato ritardi e cancellazioni.

I tecnici stanno lavorando per il graduale ripristino della regolare circolazione andata in tilt per le conseguenze di un guasto avvenuto nel primo pomeriggio a un treno rimasto fermo tra le stazioni di Varenna Esino e Lierna.

Il traffico ferroviario ha subito ritardi che hanno superato in alcuni casi anche i 60 minuti, oltre a cancellazioni e variazioni. Alcuni convogli sono stati sostituiti da bus nella tratta tra Colico e Lecco.

La situazione in tempo reale sul sito di Trenord.