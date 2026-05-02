Si tuffa nel lago e non riemerge, morto ragazzino a Mandello

Il giovane stava facendo il bagno vicino alla Canottieri

Il corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori

MANDELLO – E’ stato trovato morto nelle acque del lago, nei pressi della Canottieri di Mandello, il giovane di circa 15 anni che risultava disperso dopo un tuffo. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava insieme ad altri coetanei nella zona, dove è presente una piattaforma galleggiante, a fare il bagno. A un certo punto il ragazzo non è più riemerso, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Il dispositivo di emergenza è stato attivato tempestivamente con il coinvolgimento della Guardia Costiera (AREU) e dei Vigili del Fuoco di Lecco, coordinati dalla centrale operativa SOREU Laghi. Sul posto intervenuti anche un’ambulanza del Soccorso Bellanese e un’auto infermieristica. Imponente dispiegamento di forze specializzate coinvolte nelle ricerche: in azione l’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, la squadra sommozzatori (SMTZ), le squadre di terra e i soccorritori acquatici, impegnati a perlustrare l’area sia in superficie sia in profondità. A coordinare le operazioni il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco.

Purtroppo, il ragazzo è stato individuato e recuperato privo di vita a circa 10 metri di profondità dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, elitrasportati dall’elicottero “Drago 149” in servizio presso la base di Malpensa. Il personale sanitario presente non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le operazioni sono state supportate dal personale di terra dei Vigili del Fuoco.

La tragedia riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nelle acque del lago, soprattutto in aree non autorizzate o non attrezzate per la balneazione. Lo stesso sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, ha sottolineato la pericolosità dell’area: “Si tratta di una zona privata con divieto di accesso, dove il fondale raggiunge rapidamente i dieci-dodici metri di profondità. Il lago è pericoloso per fare il bagno, spesso si sottovaluta dove ci si trova. Sono luoghi bellissimi, ma serve maggiore consapevolezza e attenzione”.