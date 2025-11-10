Truffe in hotel e ristoranti di Mandello: la donna sparisce verso la Valtellina

Dopo aver colpito strutture ricettive e locali di Mandello, la donna si troverebbe ora a Morbegno

Prima di cambiare provincia avrebbe cercato di mettere in atto nuove estorsioni

MANDELLO – Avrebbe lasciato la zona del Lario per dirigersi verso la Valtellina la “signora delle truffe”, la donna che nei giorni scorsi ha colpito strutture ricettive e locali mandellesi con i suo raggiri. Di lei si sono perse le tracce: stando alle ultime segnalazioni si troverebbe a Morbegno. Prima di giungere nella cittadina in provincia di Sondrio avrebbe sostato a Varenna da cui ha tentato di effettuare nuove prenotazioni, sempre presso alloggi turistici situati a Mandello, ma le richieste sono state rifiutate.

I cittadini infatti, anche grazie al servizio andato in onda giovedì scorso su “La Vita in Diretta”, sono riusciti a collegare che dietro i vari episodi di estorsione verificatisi in paese c’era lo stesso volto, eseguiti tutti seguendo un copione ben preciso: prenotazione effettuata a nome terzo, arrivo in struttura (specialmente a tarda notte), consumo o pernottamento e infine fuga senza pagare, preceduta da insulti nei confronti dei proprietari che tentavano di farsi saldare il conto.

Sulla “signora delle truffe” pendono oltre 350 denunce raccolte da varie province del Nord Italia.

In attesa di un intervento definitivo delle autorità, la raccomandazione rimane univoca: controlli preventivi, segnalazioni tempestive e massima prudenza nell’accettare prenotazioni con modalità insolite.