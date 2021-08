Tuffi pericolosi al Moregallo, s’infurtuna un ragazzo

Recuperato e trasportato in ospedale, non è in gravi condizioni

MOREGALLO (Mandello del Lario) – Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì, per prestare aiuto ad un ragazzo, che si è infortunato in una zona impervia in località Moregallo.

Stando a quanto emerso, il giovane si trovava sul fianco della montagna, zona frequentata da chi (pur essenedo vietato) è alla ricerca dell’ebbrezza del rischio di tuffarsi da altezze anche ragguardevoli nel lago.

Il punto lo si raggiunge tramite un sentiero, che corre a fianco della galleria, situata lungo la Strada Provinciale 583. Ma qualcosa oggi è andato storto ad uno dei giovani che si stavano tuffando e, alle 16.20 circa, è pertita la richiesta di soccorso.

Sul posto si sono quindi portati i Vigili del Fuoco e lo staff medico-sanitario a bordo di automedcia e ambulanza, con il giovane, classe 2002 residente a Seregno, che è stato recuperato e trasportato all’ospedale fortunatamente non in gravi condizioni.