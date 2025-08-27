Turista tedesco disperso nel lago, le ricerche continueranno anche stasera

Concluso poco fa il debriefing tra Vigili del Fuoco e Guardia Costiera di Menaggio

Robot subacqueo in azione fino a quando il moto ondoso del lago lo consentirà

DORIO – Si è concluso pochi minuti fa il debriefing operativo dei Vigili del Fuoco con la Guardia Costiera di Menaggio per illustrare le operazioni svolte e da svolgere nelle prossime ore per continuare a cercare Sergio Corsano, turista tedesco di origini italiane disperso nelle acque del lago da lunedì 25 agosto. L’uomo si era tuffato in acqua per salvare i figli in difficoltà, ma purtroppo non è più riemerso.

Oggi i soccorritori sono stati impegnati nel terzo giorno di ricerche, di Corsano però nessuna traccia. Impiegato anche il Remotely Operated Vehicle (ROV), un robot subacqueo comandabile da remoto e in grado di scandagliare le acque anche in estreme profondità. Finché l’onda del lago lo consentirà il robot sarà in immersione anche in serata con la guida dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Cagliari, giunti sul posto.

Presenti al debriefing anche i familiari del disperso ai quali è stata spiegata l’operazione di ricerca in corso. Presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Dongo è assicurata la presenza dei VVF con il mezzo UCL per ogni evenienza.

Nel breve video il ROV dei vigili del fuoco in fase di preparazione con le barche di appoggio di Dongo e Bellano.

VIDEO