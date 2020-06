Un torello caduto al Cainallo e un cucciolo di cerbiatto ferito, soccorsi dai pompieri

I Vigili del Fuoco recuperano un piccolo toro caduto al Cainallo

In nottata soccorso un cerbiatto a Perledo

ESINO / PERLEDO – Doppio intervento nella giornata di ieri dei pompieri in soccorso di animali in difficoltà: intorno alle 14 di venerdì, i Vigili del fuoco di Lecco unitamente ai Volontari del Distaccamento di Bellano sono intervenuti in località Cainallo nel Comune di Esino Lario con una squadra SAF (speleo alpino fluviale ) in collaborazione con l’elinucleo dei Vigili del fuoco di Varese per il recupero di un piccolo toro caduto in un dirupo.

L’intervento è stato particolarmente impegnativo per la zona impervia dell’incidente, visto che l’animale era finito in un profondo canalone. L’intervento è durato circa 3 ore ed è terminato con il salvataggio incolume dell’animale.

Intorno alla mezzanotte i volontari del Distaccamento di Bellano sono intervenuti nel Comune di Perledo per il recupero di un cucciolo di cerbiatto caduto da un muraglione alto 5 metri. Successivamente il piccolo animale e’ stato consegnato ad un veterinario per le cure del caso. L’intervento è durato circa 1 ora.