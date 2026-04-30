Uomo di 67 anni scomparso da Abbadia, ricerche in corso

Stamattina si è allontanato da Linzanico, il luogo in cui era solito fare l’orto

Chiunque possa fornire informazioni utili può contattare la Stazione dei Carabinieri di Mandello al 0341/731403

ABBADIA LARIANA – Nella mattinata di oggi (giovedì 30 aprile), si è allontanato dal luogo in cui è solito fare l’orto, ad Abbadia Lariana, in frazione Linzanico, il signor Tiziano R., 67 anni, altezza circa 175 centimetri, peso circa 70 kg, calvo.

Nel pomeriggio è stato impiegato anche l’elisoccorso, che ha effettuato una perlustrazione dall’alto per ampliare il raggio dei controlli e supportare le attività a terra.

L’avviso è stato diramato dalla Prefettura di Lecco: “Chiunque possa fornire un utile contributo ai fini del rintraccio è invitato a darne pronta comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Mandello del Lario telefono 0341/731403“.