Valvarrone. Ritrovato senza vita l’uomo di 80 anni disperso nel pomeriggio

Era uscito in cerca di funghi in Val d’Avano

A trovare il corpo senza vita a seguito di una caduta sono stati i volontari del Soccorso Alpino. Salma recuperata dall’elicottero del 118

VALVARRONE – Ritrovato senza vita l’uomo di 80 anni di Colico disperso dal pomeriggio di oggi, lunedì, in Val d’Avano.

Era uscito in cerca di funghi ma non è rientrato come previsto e i familiari hanno subito chiesto aiuto. La sua auto era parcheggiata lungo la Statale 67 e da lì sono partite le ricerche.

Impegnati una trentina i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Valsassina – Valvarrone, oltre a una unità cinofila di ricerca in superficie del Cnsas; attivata anche l’unità cinofila molecolare dell’ANC – Associazione nazionale Carabinieri, insieme con i Vigili del Fuoco.

Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 18:30; l’uomo era precipitato per una trentina di metri in un luogo molto impervio e i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo. Era in un canale boscoso e il recupero è stato particolarmente complesso: è anche stato necessario tagliare degli alberi per agevolare le manovre.

Dopo un primo tentativo da parte dell’elicottero dei Vigili del fuoco, è intervenuto l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di La Guardia a Como; stava ormai diventando buio ma il mezzo è abilitato per il volo notturno e quindi, dopo la constatazione del decesso da parte del medico, il tecnico di elisoccorso del Cnsas è riuscito a recuperare il corpo con il verricello. L’intervento è terminato verso le 22:30.