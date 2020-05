Varenna. Cade dal monopattino, bimba di 7 anni elisoccorsa

Brutta caduta in strada, bambina trasportata in ospedale con l’elicottero

E’ successo nel primo pomeriggio a Varenna

VARENNA- E’ stata trasportata in ospedale con l’elicottero del 118 la bambina di 7 anni vittima di una brutta caduta nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, a Varenna.

La piccola, residente in paese, si stava spostando con un monopattino accompagnata dal fratellino in bicicletta, quando è cascata sull’asfalto. Il fatto è accaduto in via Venini, intorno alle 13.

Sul posto è intervenuto il personale del Soccorso Bellanese con un’ambulanza per fornire le prime cure alla bambina. Per precauzione è stato mobilitato anche l’elisoccorso che ha trasportato la bimba all’ospedale di Bergamo in codice giallo per un trauma cranico.