Protezione Civile impegnata nella pulizia dell’alveo del torrente in località Pino

Il sindaco Manzoni: “Grazie a tutti i volontari”

VARENNA – La scorsa settimana i volontari di Protezione Civile dei gruppi di Varenna, Perledo, Lierna ed un nucleo della sezione Alpini di Lecco si sono ritrovati in località Pino nella zona “Carà”, per la ripulitura e messa in sicurezza di un alveo fluviale.

L’intervento ha richiesto il taglio e l’eliminazione del materiale erbaceo e legnoso che nel passato ha comportato problemi di intasamento.

Dopo il sopralluogo effettuato dai responsabili del gruppo comunale di Protezione Civile Alpini di Varenna, guidati dal caposquadra varenesse Pinuccio Dajelli e dal capogruppo degli Alpini, Ivan Acquistapace. i 18 volontari presenti sul cantiere, di cui 5 del gruppo P.C. di Varenna, 5 del gruppo di Perledo, 2 del gruppo di Lierna, 3 della squadra logistica di Lecco, 2 Alpini del gruppo di Varenna presso la cucina e un volontario del Gruppo Sentieri del Comune di Varenna, sono stati disposti entro 9 diverse zone di intervento.

Nel complessivo dei lavori la priorità è stata data all’alveo fluviale, essendo un intervento inserito nel progetto ”Fiumi Sicuri”.

Infatti rimangono in sospeso solo due dei nove interventi previsti, ossia il ripristino di un tratto di sentiero e la pulitura di una via di collegamento con il “Viandante”, in previsione per le prossime uscite del gruppo.

Il sindaco Mauro Manzoni, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ha espresso “profonda gratitudine per l’ottimo lavoro di prevenzione messo in atto dal gruppo di volontari, che con un gesto di vera solidarietà hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della popolazione e della sicurezza del territorio”.