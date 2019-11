Varenna, incidente sulla Sp72, due feriti e code

E’ successo intorno alle 9 a Fiumelatte

Due persone sono state soccorse in codice verde

VARENNA – Incidente e disagi al traffico intorno alle 9 di questa mattina, giovedì, sulla Sp72 a Fiumelatte, verso Varenna.

Sul posto si sono portati i soccorsi, allertati in codice giallo. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, due persone, un ragazzo di 23 anni e un uomo di 40, sono stati soccorsi in codice verde (condizioni non gravi).

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con il traffico rallentato in direzione Varenna.