Varenna intensifica la lotta agli NCC abusivi: 19 verbali e sequestri

L’Amministrazione comunale rilancia la collaborazione con Guardia di Finanza, cittadini e operatori regolari del settore

Il sindaco: “Varenna è un Comune piccolo, ma non si è tirato indietro di fronte a un fenomeno che lede la legalità e danneggia gli operatori onesti del settore”

VARENNA – Prosegue l’attività del Comune di Varenna contro il fenomeno degli NCC (Noleggio con Conducente) extra provinciali e dei taxi extra comunali che operano abusivamente sul territorio del Lago di Como. Dal 2024 la Polizia Locale ha avviato un’attività di controllo capillare e sistematica che ha portato a risultati concreti, riconosciuti anche a livello provinciale, con sanzioni, sequestri di veicoli e, nei casi più gravi, segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Le violazioni contestate riguardano l’articolo 85 del Codice della Strada e sono state elevate nei confronti di soggetti privi dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento del servizio di Noleggio con Conducente oppure che impiegavano veicoli non adibiti a tale attività.

I numeri dell’attività di controllo mostrano un incremento costante. Nel 2024 sono stati elevati 3 verbali, diventati 11 nel corso del 2025. Nei soli mesi di maggio e giugno del 2026 sono già state contestate altre 5 violazioni. A questi provvedimenti si aggiungono due segnalazioni alla Procura della Repubblica di Lecco per ipotesi di reato concretizzatesi nell’esercizio abusivo dell’attività.

Complessivamente, in poco più di due anni sono stati elevati 19 verbali. Secondo il Comune, il trend conferma sia l’intensificarsi del fenomeno dell’abusivismo sia il progressivo rafforzamento dell’attività di controllo svolta dalla Polizia Locale.

L’Amministrazione sottolinea inoltre come quasi ogni sequestro e ogni sanzione diano origine a ricorsi giurisdizionali promossi dai trasgressori, con un conseguente aggravio delle spese legali a carico del Comune. Un costo che, viene evidenziato, non ha però rallentato l’azione di contrasto.

Il Comune rivolge quindi un appello ai cittadini e agli operatori che esercitano regolarmente la professione affinché segnalino i casi di abusivismo anche alle forze dell’ordine, in particolare alla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di rafforzare l’azione di tutti gli enti istituzionalmente preposti ai controlli.

L’Amministrazione richiama infine l’attenzione su un fenomeno analogo che interessa il settore della navigazione lacuale, dove alcune imbarcazioni opererebbero senza le necessarie autorizzazioni. In questo ambito, viene precisato, la carenza di personale e di mezzi rende più complesso l’intervento diretto del Comune, che conferma comunque la volontà di mantenere alta l’attenzione e sensibilizzare le autorità competenti.

Il sindaco Mauro Manzoni rivendica il lavoro svolto dalla Polizia Locale e conferma la volontà di proseguire lungo questa linea: “Varenna è un Comune piccolo, ma non si è tirato indietro di fronte a un fenomeno che lede la legalità e danneggia gli operatori onesti del settore. I nostri agenti di Polizia Locale stanno svolgendo un lavoro encomiabile, con risorse limitate e a fronte di un contenzioso legale che pesa sulle finanze comunali. Siamo orgogliosi di aver affrontato questo problema con concretezza. Il risultato di questi due anni di controlli dimostra che, quando le istituzioni fanno il loro dovere, i risultati arrivano. Non ci fermeremo: intendiamo proseguire con la stessa determinazione, intensificando la collaborazione con la Guardia di Finanza e con tutte le autorità competenti. Chiediamo anche agli operatori onesti di essere i nostri alleati: segnalare chi lavora in modo irregolare significa difendere la propria professione e la qualità del servizio offerto ai turisti che scelgono il nostro lago. L’attività della Polizia Locale ha inoltre ricevuto anche il plauso degli operatori del territorio, uniti nel perseguire chi esercita l’attività in maniera abusiva”.