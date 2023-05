Varenna. Micheli: “Frana enorme sulla SP72, la galleria paramassi ha retto”

Le dichiarazioni del vicepresidente della Provincia di Lecco con delega alla Viabilità

“Serviranno giorni per sistemare la galleria, bonificare il versante franoso e mettere in sicurezza l’intera zona”

VARENNA – “La galleria paramassi ha svolto la sua funzione di contenimento a seguito del distacco di un fronte franoso di circa 500 metri cubi di materiale, dati forniti dai Vigili del Fuoco intervenuti e che stanno monitorando la situazione. Se quella galleria non ci fosse stata la frana avrebbe travolto completamente la SP72″.

A parlare è Mattia Micheli vicepresidente della Provincia di Lecco con delega alla Viabilità, giunto subito sul posto dopo il distacco franoso.

“La galleria ha di fatto tenuto, facendo scivolare buona parte della frana nel lago, mentre una parte del materiale è rimasto sopra la galleria. L’impatto violento con il manufatto ha creato una voragine sulla volta, facendo cadere del materiale sulla carreggiata”.

Ora serviranno giorni per avere un chiaro quadro della situazione e intervenire per ripristinare la viabilità.

“La SP72 è un’arteria fondamentale per il nostro territorio – ha precisato Micheli – Siamo già in contatto con gli enti sovraprovinciali, tra cui la Giunta di Regione Lombardia, per intercettare maggiori risorse da mettere in campo e intervenire quanto prima. Inevitabilmente la SP72 dovrà rimanere chiusa per diversi giorni al fine di consentire il ripristino della galleria, la bonifica del versante franoso e la sua messa in sicurezza”.

Un evento calamitoso quello che si è verificato oggi, venerdì, sul quale Micheli sottolinea la necessità di porre maggior attenzione: “Si tratta di un dissesto idrogeologico e dobbiamo capire come fare maggior prevenzione e manutenzione sul nostro territorio che presenta evidenti fragilità”.

Intanto stanno proseguendo i monitoraggi lungo la linea ferroviaria Milano – Tirano nel punto interessato dallo smottamento per valutarne la riapertura. Non è stata invece interessata la SS36 dove, al momento, si circola regolarmente.