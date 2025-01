Varenna piange Erica Pelizzari, era la donna più anziana del paese

Moglie dell’ex sindaco Enzo Venini, avrebbe compiuto 100 anni nel 2025

Il sindaco Manzoni: “Nella nostra comunità tutti la ricorderanno come una presenza positiva, discreta e ricca di umanità”

VARENNA – È morta ieri, 2 gennaio, Erica Pelizzari vedova Venini, la donna più anziana di

Varenna e che avrebbe compito 100 anni proprio nel 2025. Nata il 13 settembre 1925 a Santa Maria Rezzonico (CO), nel 1952 si è unita in matrimonio a Enzo Venini e da allora ha sempre abitato a Fiumelatte di Varenna.

Donna di fede, amante della lettura, della natura e dei viaggi (passioni che ha trasmesso all’unica nipote Federica) e che si è sempre commossa davanti a un tramonto e a un bel panorama. Erica aveva sposato Enzo Venini (1925 – 1999), già Sindaco di Varenna negli Anni ’60/’70, storico e giornalista.

Il sindaco di Varenna Mauro Manzoni, appresa la notizia, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: “Sono molto dispiaciuto per la morte di Erica, la donna più anziana del nostro paese. Ero solito incontrarla tutte le domeniche a Messa nella chiesa di Fiumelatte, e spesso anche a Varenna, dove era un vero piacere scambiare qualche parola con lei. Di lei voglio ricordare, oltre la sua naturale signorilità che la facevano sembrare una donna di altri tempi, la sua capacità di trasmettere fiducia nelle persone che incontrava, in particolare nei più giovani, accompagnando sempre i suoi incoraggiamenti ad andare avanti con il suo immancabile sorriso. Erica ha amato la vita e le piccole gioie del vivere quotidiano. Ha inoltre molto amato Varenna, di cui il marito Enzo è stata uno dei più prolifici e appassionati scrittori, sapendo meravigliarsi e rendere grazie ogni giorno della smisurata bellezza in cui era immersa. Nella nostra comunità tutti la ricorderanno come una presenza positiva, discreta e ricca di umanità”.

Erica lascia i figli Valerio con Olivia, Gian Giuseppe con Loretta e l’adorata nipote Federica. I funerali si terranno sabato 4 gennaio 2025 alle ore 14 nella chiesa parrocchiale San Giorgio di Varenna.