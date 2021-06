Varenna. Ritrovato senza vita Angelo Cavalli scomparso da una settimana

Il corpo rivenuto in un dirupo questa mattina

VARENNA – E’ stato ritrovato questa mattina, sabato 5 Giugno, il corpo senza vita di Angelo Cavalli, classe 1962, scomparso dalla sua abitazione di Varenna da una settimana.

Il corpo è stato rinvenuto in un dirupo nei pressi del cimitero di Varenna. Conosciutissimo in paese, Angelo Cavalli aveva lavorato per anni alla Gilardoni Cilindri di Mandello e negli ultimi tempi era in attesa di raggiungere l’età pensionabile.

Grande appassionato di bicicletta, Angelo Cavalli era iscritto al GS Grigna di Lecco, società sportiva attiva fino a tra anni fa. Una grandissima passione per la due ruote che lo portava a macinare più di 10mila chilometri all’anno.

Una settimana fa la notizia la notizia della sua scomparsa e l’appello dei parenti. Il sospetto che negli ultimi giorni si era fatto avanti purtroppo è diventato certezza, con il ritrovamento del suo corpo privo di vita. L’ipotesi più attendibile è che si sia trattato di un gesto estremo.