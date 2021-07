Ferita la volto dal morso di un cane, è successo a Vendrogno, nel territorio comunale di Bellano

Bambina di 8 anni trasportata all’ospedale in elicottero

BELLANO – E’ stata trasferita in ospedale in codice giallo, la bambina colpita dal morso di un cane in località Vendrogno, a Bellano.

La bimba, 8 anni, è stata azzannata al volto dall’animale che le avrebbe procurato una seria ferita alla guancia. La piccola è stata assistita dal personale del Soccorso Bellanese e dagli operatori del 118 che sono giunti sul posto con l’elisoccorso.

E’ stata quindi trasportata in ospedale con l’elicottero.