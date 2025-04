Venerdì a Mandello i funerali di Luca Gallo

Il 42enne si è spento ieri dopo aver lottato contro la malattia

I funerali venerdì 2 maggio alle 10.30 presso la Chiesa del Sacro Cuore

MANDELLO – Si terranno venerdì mattina, 2 maggio, alle 10.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Mandello i funerali di Luca Gallo, per tanti ‘Gao’, giocatore ed allenatore di calcio conosciutissimo sul territorio, scomparso all’età di 42 anni.

Gallo viveva a Mandello con la moglie, Veronica, e i due figli. Una lunga carriera nel mondo del pallone, aveva cominciato a giocare nel Mandello a soli 6 anni allenato dallo zio Guido. A 13 anni era passato alle giovanili del Due Ponti Malgrate, dove aveva esordito in prima squadra nella stagione 1998/99. Poi un’esperienza al Belledo Rancio, per tornare a quel Mandello dove tutto era cominciato. Nell’estate del 2014 era approdato al Vercurago, in Seconda categoria, dove aveva anche chiuso la sua carriera da giocatore. Nell’estate 2016 aveva ricominciato a frequentare il mondo del calcio, questa volta da allenatore, sulla panchina della prima squadra del Mandello e poi nelle file della Polisportiva Foppenico dove ha allenato fino a poco tempo fa, finché la malattia glielo ha consentito.

Una persona mite e apprezzata: la sua scomparsa lascia un grande dolore in tutti quelli che l’hanno conosciuto e che ora si stringono intorno alla sua famiglia.