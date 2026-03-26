Vento forte, tegole in strada: chiusa la Sp 72 a Dorio. Resta aperta la SS 36

E’ successo questo pomeriggio lungo la Sp 72 a Dorio: in strada sono cadute delle tegole
Anas ha sospeso la chiusura notturna della SS 36 prevista per questa notte: la Super resterà aperta garantendo il collegamento da e verso l’Alto lago
++ AGGIORNAMENTO ORE 19.40
Resterà chiusa anche nelle prossime ore la Sp 72. Dopo verifica condotta dai Vigili del Fuoco sull’edificio posto a lato della provinciale che costeggia il lago si conferma la chiusura all’altezza del Municipio.
Per garantire la circolazione delle auto Anas ha fatto sapere che la chiusura programmata per questa notte della SS 36 è sospesa: la Super quindi resterà aperta garantendo il collegamento con l’Alto lago.
DORIO- Tegole in strada, scaraventate a terra a causa delle forti raffiche di vento che, da questa mattina, stanno spazzando il cielo in tutta Lombardia.
Una situazione di estrema pericolosità che ha portato le autorità competenti a decidere di chiudere al traffico la Sp 72, la strada provinciale a lago, all’altezza del Comune di Dorio.
La presenza di materiale instabile che cade dai tetti ha reso urgente il provvedimento con la deviazione della viabilità lungo la SS 36.