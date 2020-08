Viabilità e maltempo. Riaperta la SS36 in direzione Nord in località Colico Piano

La strada era stata chiusa nella serata di venerdì

Ripristinata nelle scorse ore la normale viabilità

COLICO – E’ proseguito per tutta la notte il lavoro del personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, impegnato nel ripristino della regolare viabilità a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando il nord Italia e in particolare la Lombardia.

In particolare, ha fatto sapere Anas, è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione della Svizzera della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” al km 88,000, in località Colico Piano, chiusa nella serata di ieri a causa del maltempo.