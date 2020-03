VIDEO – Colico, megafono per avvisare i cittadini: ”Limitate gli spostamenti”

Domenica a Colico un’auto della Polizia Locale ha invitato la cittadinanza ad evitare gli spostamenti

La Protezione Civile ha affisso volantini in paese

COLICO – All’indomani della pubblicazione del decreto anti-Coronavirus, il Comune domenica ha deciso di mobilitare la Polizia Locale e la Protezione Civile per avvisare la cittadinanza delle norme a cui attenersi. Un’autopattuglia, dotata di megafono, si è spostata in paese invitando i cittadini, così come i non pochi visitatori presenti sul lungolago, ad evitare spostamenti.

“Il decreto è stato pubblicato nella tarda serata di sabato, quindi la mattina di domenica abbiamo voluto avvisare tutti al rispetto delle nuove misure – spiega il sindaco Monica Gilardi – è necessario limitare le uscite e gli spostamenti sul territorio a quelli strettamente necessari per lavoro, approvvigionamento di alimenti”.

I volontari della Protezione Civile, spiega il sindaco, hanno affisso dei volantini in paese ricordando i provvedimenti e i comportamenti a cui la comunità è chiamata per contrastare la diffusione del virus.