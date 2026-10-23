Ville e Musei del Lago di Como: Villa Monastero nel palinsesto autunnale

Dal 23 ottobre al 1° novembre la rassegna dedicata al tema Il paesaggio come opera d’arte

LECCO – Dal 23 ottobre al 1° novembre torna la rassegna autunnale del Coordinamento Ville e Musei del Lago di Como, quest’anno dedicata al tema Il paesaggio come opera d’arte.

Dopo il successo dell’edizione primaverile dedicata al viaggio, le undici realtà culturali del Coordinamento propongono dieci giorni di appuntamenti per esplorare il rapporto tra natura, arte e creatività, attraverso incontri, laboratori, mostre, visite guidate, concerti e iniziative rivolte ad adulti e bambini.

Anche la Provincia di Lecco, con Villa Monastero di Varenna, partecipa alla rassegna con l’approfondimento dedicato alle nuove collezioni botaniche Il paesaggio ricreato: il Giardino delle monache nella sua nuova veste. Il Giardino delle monache ripropone l’hortus conclusus monastico che esisteva in questo luogo dopo la fondazione del monastero femminile cistercense alla fine del XII secolo.

L’iniziativa offre così l’occasione per approfondire la storia e l’evoluzione del Giardino botanico di Villa Monastero, osservando il paesaggio come risultato dell’incontro tra natura, storia e intervento umano. L’approfondimento sarà proposto dal 23 ottobre al 1° novembre ed è compreso nel biglietto di ingresso al Giardino Botanico.

La rassegna coinvolge Bac Bellano Arte Cultura, Casa Brenna Tosatto, Museo Barca Lariana, Museo della Seta, Museo del Paesaggio, Villa Bernasconi, Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Villa del Grumello, Villa Monastero e Villa Pizzo, con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco.