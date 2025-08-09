Zuffa sulla spiaggia a Colico: arrivano ambulanze e carabinieri

E’ successo nel pomeriggio di oggi, sabato, intorno alle 17

Sul posto due ambulanze e i carabinieri

COLICO – Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto, sulla spiaggia a Colico dove una discussione è degenerata in rissa.

In base a quanto è stato possibile ricostruire e che dovrà trovare conferma dalle testimonianze raccolte dai carabinieri della Compagnia di Lecco, intervenuti sul posto, sembrerebbe che tutto sia nato da un richiamo rivolto dai bagnini a un turista in merito al comportamento tenuto in spiaggia. Ne è nato un diverbio con l’uomo che ha iniziato ad alzare le mani e aggredire gli addetti alla sicurezza e alla sorveglianza sulle rive del lago.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 112 con l’invio sul posto, in codice giallo, corrispondente alla media gravità, di due ambulanze, una del Soccorso Bellanese e l’altra della Croce Rossa di Colico. Allertata anche la guardia costiera e i carabinieri.

Fortunatamente non è stato necessario trasportare nessuno in ospedale per accertamenti.