Mandello. Furgone rubato, ‘smascherato’ grazie alle telecamere

Sistema di lettura targhe cruciale per identificare il veicolo, intercettato sulla Sp 72

Commissario Modica: “Bel risultato”. Il sindaco: “Aggiornamenti e implementazioni alla videosorveglianza contribuiscono alla legalità”

MANDELLO – Colpo grosso a Mandello per la Polizia Locale: grazie alle telecamere con OCR (lettura targhe) gli agenti Airò e Lafranconi hanno recuperato ieri, mercoledì, un furgone rubato e ‘acciuffato’ conducente e passeggero.

A semplificare il compito alle forze dell’ordine proprio il sistema di sorveglianza che, come spiega il sindaco Riccardo Fasoli, “è stato aggiornato negli ultimi anni e implementato con il collegamento delle telecamere lungo la sp 72 a nord e sud del centro abitato. Migliorie che hanno permesso di ottenere questi importanti risultati di legalità”.

Particolarmente soddisfatto anche il commissario e responsabile della Polizia Locale Mario Modica: “Un bel risultato, ottenuto grazie al sistema integrato di videosorveglianza che permette di controllare non solo chi non ha assicurazione o revisione, ma anche tutti i veicoli rubati presenti in Italia e pure quelli ‘non sottratti’ ma segnalati da tutte le polizie italiane in uso a ‘sospetti’ .