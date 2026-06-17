Mandello. Giovedì l’ultimo saluto al giovane Edoardo Bartesaghi

La comunità si stringe attorno alla famiglia del 18enne tragicamente scomparso per un incidente

Le esequie saranno celebrate nella Chiesa del Sacro Cuore alle ore 15

MANDELLO – Mandello si prepara a dare l’ultimo saluto a Edoardo Bartesaghi, il giovane di 18 anni conosciuto da tutti come “Dodo”, tragicamente scomparso nella notte tra sabato e domenica in un incidente avvenuto lungo la Statale 36, nel tratto compreso tra l’Orsa e l’uscita di Abbadia. I funerali saranno celebrati giovedì 18 giugno alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore. Prima della funzione religiosa, alle 14.30, verrà recitato il Santo Rosario.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito l’intera comunità mandellese, che in queste ore si sta stringendo attorno alla famiglia in un abbraccio di affetto e vicinanza. “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono dovunque noi siamo“. Con questa frase di Sant’Agostino, carica di significato e speranza, la famiglia ha annunciato la scomparsa di Edoardo. A darne il triste annuncio sono la mamma Zelda, il papà Fabio, il fratello Jacopo con Camilla, Simona, Tony, insieme ai parenti e agli amici tutti.

Al termine della cerimonia il corteo funebre accompagnerà il giovane al cimitero di Mandello, dove riposerà accanto ai suoi cari.

Per quanti desiderassero rendergli omaggio prima delle esequie, Edoardo sarà composto presso la Camera Mortuaria dell’Ospedale Manzoni di Lecco a partire dalle ore 16 di martedì 16 giugno.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica lungo la SS36. Secondo le prime ricostruzioni emerse nelle ore successive all’incidente, il giovane si trovava sulla carreggiata mentre stava spingendo la propria moto rimasta in panne quando sarebbe stato investito da un’autovettura sopraggiunta.

In queste ore, però, il dolore lascia spazio soprattutto al ricordo. Quello di un ragazzo amato da familiari, amici e conoscenti, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità mandellese. La famiglia ha voluto chiudere il proprio messaggio con poche parole, semplici ma toccanti, che racchiudono tutto l’affetto per Edoardo: “A presto Dodo del nostro cuore”.