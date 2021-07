Dopo le verifiche i soccorritori sono rientrati

Allertati anche i carabinieri

MANDELLO – La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 13.45 di oggi pomeriggio, domenica 4 luglio: qualcuno da riva aveva visto una vela, poi scomparsa fra le acque del lago, nella zona di fronte a via Porto a Mandello.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con il motoscafo per le ricerche, l’ambulanza e l’automedica per prestare le prime cure all’eventuale ferito. Ma non è stato trovato nessuno.