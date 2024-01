Mandello. In ricordo di Gianni Pandiani una raccolta fondi per il soccorso alpino

L’iniziativa lanciata nei giorni scorsi attraverso la piattaforma on-line Gofundme

Il funerale del 63enne sarà celebrato lunedì 8 gennaio alle 14.30 nella chiesa di San Lorenzo

MANDELLO – Una raccolta fondi per ricordare Gianni Pandiani, il mandellese di 63 anni morto giovedì scorso nei boschi sopra il paese mentre stava tagliando una pianta. Un drammatico incidente: Pandiani è stato colpito un albero mentre stava facendo legna. L’uomo non aveva fatto più rientro a casa, per questo erano stati allertati i soccorsi, tra cui i tecnici volontari del Soccorso Alpino.

E proprio a favore del Soccorso Alpino è stata lanciata nei giorni scorsi una raccolta fondi in memoria di Gianni Pandiani: “Gianni è stato sempre una roccia nella vita di molte persone, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Come gli angeli del soccorso alpino e speleologico che lo hanno disperatamente cercato fino a trovarlo. Sosteniamoli in ricordo di Gianni”.

La campagna lanciata due giorni fa sulla piattaforma on-line Gofundme ha già raggiunto quasi 1.000 euro, chi volesse contribuire può farlo attraverso la piattaforma Gofundme.

Tanti sono i messaggi di cordoglio per un uomo molto conosciuto e che ha dato tanto alla sua Mandello. In ambito sportivo è stato forte il suo legame con la Canottieri Moto Guzzi di cui è stato prima atleta e poi dirigente, sempre pronto a dare una mano ma soprattutto a trasmettere i valori sportivi ai più giovani. Parole di cordoglio anche dal presidente del “Guzzi Motoclub Carlo Guzzi” Sergio Greppi: “Eri una delle nostre guide al museo Moto Guzzi. Svolgevi questo ruolo con passione e capacità. A nome del Moto Club Carlo Guzzi porgo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Gianni Pandiani lascia la moglie Erica, il figlio Alessandro, la mamma Giacomina, la sorella Antonella e il fratello Giulio. Il funerale sarà celebrato lunedì 8 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Mandello del Lario. Non fiori, ma offerte al Soccorso Alpino.