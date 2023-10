Mandello. Incidente notturno sulla SS36: l’auto avrebbe ignorato il cantiere

Il veicolo ha percorso il tratto Abbadia-Bellano nonostante si stessero svolgendo dei lavori

Nell’incidente rimaste ferite due persone di 23 e 48 anni

MANDELLO – Avrebbe ignorato la segnaletica di cantiere transitando sulla SS36 chiusa al traffico l’auto che questa notte ha provocato un incidente all’altezza della galleria Luzzeno a Mandello, dove persone di 23 e 48 anni sono rimaste ferite.

L’automobilista, stando alle informazioni raccolte, avrebbe divelto la transenna che bloccava il transito sul tratto Abbadia-Bellano in direzione Nord, dove sono in corso opere di manutenzione notturne, colpendo in pieno il furgone su cui si trovavano gli addetti ai lavori.

Un incidente che poteva avere conseguenze gravissime: fortunatamente i coinvolti non hanno riportato traumi tali da essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con Croce Rossa di Lecco, Soccorso degli Alpini di Mandello e un’automedica da Lecco. Spetterà ora alle forze dell’ordine capire le ragioni di questo gesto, che avrebbe potuto costare caro.