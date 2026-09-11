Mandello, malore fatale in strada: muore un 71enne

La vittima è Claudio Lafranconi. I soccorsi sono intervenuti questa mattina in via per Somana

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco, dove è deceduto

MANDELLO – Un malore seguito da una caduta al suolo, poi l’intervento dei soccorsi in codice rosso. Non ce l’ha fatta Claudio Lafranconi, 71 anni, soccorso questa mattina a Olcio, in via per Somana. L’allarme è scattato intorno alle 10.00. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore e sarebbe quindi caduto a terra.

La centrale operativa ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso: un’ambulanza, un’utomedica e l’elisoccorso, con missione classificata in codice rosso. Sono stati allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco.

Dopo le prime cure sul posto, il 71enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha destato profondo cordoglio a Mandello, dove l’uomo era conosciuto. Restano ora da ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto, anche se dalle prime informazioni l’episodio sarebbe riconducibile a un improvviso malore.