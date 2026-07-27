Mandello, rissa al Lido a colpi di sdraio: “Un episodio isolato, i responsabili subito allontanati”

Il video della lite finisce sui social, coinvolti anche gli addetti alla sicurezza che hanno riportato la calma

Il sindaco Fasoli difende il nuovo regolamento: “Dopo un mese e mezzo di gestione è il primo episodio. Le regole servono proprio a garantire sicurezza e serenità”

MANDELLO – Un minuto di tensione che ha rapidamente fatto il giro dei social. Nelle scorse ore la pagina Instagram “Welcome to Favelas” ha pubblicato il video di una violenta lite avvenuta al Lido di Mandello, dove due gruppi di persone sono arrivati ad affrontarsi a colpi di sdraio. Nel parapiglia sarebbero stati coinvolti anche gli addetti alla sicurezza intervenuti per riportare la calma.

L’episodio viene però ridimensionato dal sindaco Riccardo Fasoli, che sottolinea come si sia trattato di un fatto isolato dopo oltre un mese di gestione del nuovo Lido. “È stato un minuto di delirio – commenta il primo cittadino –. Persone adulte che hanno alzato i gomiti e hanno dato vita a un episodio che avremmo voluto evitare. Per fortuna gli addetti alla sicurezza sono intervenuti immediatamente e stanno tutti bene. Nessuno è rimasto ferito”.

Secondo Fasoli, proprio per rendere l’accesso più fluido, negli ultimi giorni erano stati alleggeriti alcuni controlli all’ingresso, in particolare quelli relativi alla registrazione e all’introduzione di cibi e bevande, senza però rinunciare al presidio della sicurezza.

“Può sempre capitare qualcosa – aggiunge Fasoli – ma questo è il primo episodio dopo un mese e mezzo di gestione, gli anni passati erano all’ordine del giorno. Speriamo naturalmente che non si ripeta”. Il sindaco evidenzia anche la tempestività dell’intervento del personale di vigilanza: “I responsabili sono stati subito individuati e allontanati dal Lido. Non intendiamo dare spazio a chi mette a rischio la tranquillità degli altri”.

L’episodio arriva proprio mentre il Comune continua a difendere il nuovo regolamento di accesso introdotto all’inizio dell’estate che prevede, tra le altre misure, accessi contingentati, braccialetto identificativo, registrazione degli utenti, un limite massimo di 500 presenze contemporanee e specifiche regole sul comportamento all’interno dell’area, con l’obiettivo di garantire sicurezza, ordine e una migliore fruizione del Lido.

Nei giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni lo stesso Fasoli aveva tracciato un primo bilancio definendo la situazione “decisamente migliorata”, grazie anche alla presenza costante del servizio di vigilanza e alle misure adottate per contrastare degrado, sovraffollamento e comportamenti pericolosi.

“Il regolamento è stato pensato proprio per consentire alle persone di divertirsi in sicurezza e nel rispetto degli altri – conclude il sindaco –. Vogliamo che il Lido continui a essere un luogo di aggregazione, anche con gli aperitivi serali che stanno riscuotendo successo e le iniziative dedicate ai giovani del territorio, ma frequentato da persone che sappiano rispettare le regole della convivenza civile”.