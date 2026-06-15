Mandello. Scontro auto moto sulla provinciale a Olcio, un ferito

E’ successo intorno alle 18.15

MANDELLO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, sulla Provinciale 72 all’altezza del semaforo di Olcio, in direzione Lecco.

Due i mezzi coinvolti, un’auto e una moto che per motivi da chiarire si sono scontrati. In posto i soccorsi, un’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica. Ferito un giovane di 19 anni soccorso in codice giallo.

Inevitabili i disagi alla viabilità nel tratto interessato dal sinistro.