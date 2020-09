Mandello, scontro tra moto lungo la provinciale, un ferito

L’incidente poco dopo le 14.30 all’altezza del centro di Mandello

Coinvolti due motociclisti, ferito un 18enne

MANDELLO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, a Mandello. Coinvolti due motociclisti. Il sinistro è avvenuto all’altezza della Concessionaria Moto Guzzi Agostini, lungo la via Statale. Un ragazzo di 18 anni è stato soccorso in codice giallo.

Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, pare che la moto di più grossa cilindrata, guidata da un 66enne, si stesse immettendo sulla Statale dallo stop quando sarebbe sopraggiunto il motorino guidato da un giovane. Per evitare l’impatto il conducente del motorino avrebbe deviato, finendo a terra.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, un’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il 18enne è stato trasporto in codice giallo in ospedale.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della Polizia il traffico è stato momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni.