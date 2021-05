L’allarme poco prima delle 17

59enne soccorso in codice giallo

MANDELLO DEL LARIO – Infortunio nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Mandello, in via San Rocco. Un uomo di 59 anni è stato soccorso in codice giallo con un trauma ad una gamba dopo essersi ferito mentre stava lavorando nel bosco.

L’allarme è scattato in codice giallo poco prima delle 17, sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce San Nicolò, l’automedica e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.