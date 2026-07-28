Mandello. Spento l’incendio in zona Carletta: “Nessun rischio per la cittadinanza”

Spento il rogo divampato nel pomeriggio nello stabilimento della Gilardoni Cilindri

Il Comune revoca le precauzioni: esclusa la presenza di sostanze tossiche

MANDELLO – È rientrata l’emergenza provocata dall’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, presso lo stabilimento Gilardoni Cilindri, in zona Carletta.

Dopo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, supportati da tutte le autorità competenti, le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono concluse con esito positivo. L’incendio è stato completamente estinto e gli accertamenti effettuati hanno escluso rischi per la salute pubblica.

Lo comunica il Comune di Mandello, che in una nota aggiorna sull’evoluzione della situazione: “A seguito dell’incendio verificatosi nel primo pomeriggio di oggi presso lo stabilimento Gilardoni Cilindri, in zona Carletta, sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e tutte le autorità competenti, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire l’emergenza”, si legge.

Le verifiche eseguite hanno dato esito rassicurante. “L’incendio è stato completamente estinto e, sulla base delle verifiche effettuate, non si sono registrate emissioni di sostanze potenzialmente tossiche. Non sussistono pertanto condizioni di pericolo per la cittadinanza ed è possibile riprendere le normali attività”.

Nel corso dell’emergenza erano intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco e una del distaccamento di Bellano, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo che aveva interessato il tetto dell’azienda.

In via precauzionale era stata inoltre inviata un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, senza che si rendesse necessario alcun intervento sanitario. Non si sono infatti registrati feriti né persone coinvolte.

Nelle fasi iniziali dell’incendio il sindaco Riccardo Fasoli, non conoscendo ancora la natura dei materiali interessati dalle fiamme, aveva invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre ed evitare di sostare all’aperto fino al completamento delle verifiche. Con l’esito positivo degli accertamenti e l’esclusione di emissioni pericolose, il provvedimento precauzionale può ora considerarsi superato.

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