Mandello. Uomo di 76 anni trovato senza vita nella sua abitazione

L’anziano non rispondeva al telefono perciò sono stati allertati i soccorsi

Una volta nella casa di via Manzoni il tragico ritrovamento, l’uomo sarebbe morto per cause naturali

MANDELLO – Il tragico ritrovamento nell’ultimo giorno dell’anno, domenica scorsa, quando i Vigili del Fuoco sono entrati nell’abitazione in via Manzoni a Mandello, perché l’uomo non rispondeva alle chiamate. E’ stato così ritrovato privo di vita un uomo di 76 anni, la sua auto era parcheggiata sotto casa e non rispondeva al telefono.

L’uomo non si vedeva da qualche giorno e i vicini, domenica scorsa, hanno deciso di allertare i soccorsi che si sono recati presso l’abitazione dell’anziano e lo hanno ritrovato privo di vita. L’uomo, conosciuto in paese dove viveva solo, sarebbe morto per cause naturali.