Maxi grandinata nell’olginatese: strade imbiancate, allagamenti e soccorsi al lavoro

Una decina di chiamate ai Vigili del Fuoco

La situazione si è calmata e non si lamentano persone ferite

OLGINATE – Intorno alle ore 17 di oggi, mercoledì 21 maggio, una forte grandinata si è scatenata nella zona tra Olginate, Valgreghentino, Airuno, Brivio e Cisano. Un evento atmosferico particolarmente intenso, che ha imbiancato le strade come fosse una nevicata. Chicchi di grandine sono arrivati anche nella zona di Calolzio e Monte Marenzo.

Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco. Tre le squadre che stanno operando dalla centrale di Lecco e distaccamento Valmadrera. Una decina le chiamate di soccorso gestite. Attualmente la situazione si è calmata e non si lamentano persone ferite, solo allagamenti. Attivate anche le Protezioni Civili locali con i volontari impegnati a liberare le strade dalla grandine.

Il maltempo ha creato problemi anche alla viabilità: si segnalano code in SS36 verso Lecco dall’altezza di Annone e la chiusura dello svincolo che da Suello si immette sulla super strada verso Lecco. Camion in panne, invece, lungo la nuova Lecco-Ballabio in salita. Traffico bloccato anche in centro Lecco.

(Si ringraziano i lettori che hanno fornito foto e video)