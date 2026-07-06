Maxi operazione antidroga: sgominata organizzazione italo-albanese, sequestri anche nel Lecchese

La Guardia di Finanza di Trieste, coordinata dalla Dda di Milano, ha eseguito arresti, sequestri e confische in tutto il Nord Italia

A Lecco sequestrati 4,5 chili di marijuana

LECCO – Un’organizzazione criminale transnazionale composta da cittadini italiani e albanesi, attiva nel traffico di sostanze stupefacenti tra Lombardia, Liguria, Toscana e lungo la costa adriatica, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “King George”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano.

L’attività investigativa, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata, ha interessato numerose province del Nord Italia, tra cui Lecco, oltre a Brescia, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Savona e Siena.

Proprio nel Lecchese, nel corso delle indagini, sono stati sequestrati 4,5 chilogrammi di marijuana, nell’ambito di un’operazione che complessivamente ha consentito di sottrarre al mercato oltre 90 chilogrammi di stupefacenti.

L’inchiesta è partita da un controllo effettuato a Latisana, in provincia di Udine, nei pressi della località turistica di Lignano Sabbiadoro. In quell’occasione furono arrestati due corrieri trovati in possesso di due chilogrammi di marijuana. Da quel primo intervento gli investigatori sono riusciti a ricostruire la rete criminale, individuando un’organizzazione con una struttura ramificata e ben organizzata, composta prevalentemente da cittadini albanesi operanti in Lombardia. Per questo motivo il coordinamento delle indagini è stato assunto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

Le investigazioni, sviluppate attraverso pedinamenti, appostamenti, intercettazioni audio e video e l’impiego di tecnologie investigative avanzate, hanno fatto emergere un’organizzazione composta da veri e propri professionisti del narcotraffico, in grado di adottare sofisticate strategie per ridurre il rischio di essere individuati.

I componenti del gruppo comunicavano tramite piattaforme criptate, cambiavano frequentemente telefoni cellulari, schede Sim e automobili per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

L’approvvigionamento di cocaina, marijuana e hashish avveniva attraverso consolidate rotte balcaniche, grazie alla collaborazione tra organizzazioni criminali italiane e gruppi albanesi. Nel corso delle indagini è stato inoltre scoperto che il sodalizio aveva avviato una produzione autonoma di marijuana allestendo una serra nella campagna pavese.

Una volta introdotta in Italia, la droga veniva custodita in una rete di appartamenti e box auto presi in affitto da prestanome incensurati, così da rendere più difficile risalire ai reali componenti dell’organizzazione.

Da questi depositi partiva poi la distribuzione verso le piazze di spaccio della Lombardia e verso numerose località turistiche del Nord-Est durante la stagione estiva. Tra le destinazioni figurano Sistiana, Grado, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Bibione, Jesolo e Caorle, dove lo stupefacente veniva ceduto nei pressi di discoteche, pub, stabilimenti balneari e strutture ricettive.

Per la distribuzione il gruppo si avvaleva di una rete di corrieri, i cosiddetti “cavallini”, incaricati di preparare le dosi e consegnarle ai pusher. Molti erano giovani albanesi incensurati, fatti arrivare in Italia per periodi non superiori a 90 giorni, sfruttando il regime previsto per i soggiorni turistici, per poi essere sostituiti da altri connazionali.

Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati complessivamente 70,5 chilogrammi di marijuana – 64 a Sesto San Giovanni, 4,5 in provincia di Lecco e 2 a Latisana – oltre a 21 chilogrammi di cocaina, di cui 20 sequestrati a Saronno e uno a Milano.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre recuperato una pistola Beretta modello 34 calibro 9 corto con matricola abrasa, il relativo munizionamento e un’Alfa Romeo Stelvio modificata con un doppiofondo appositamente realizzato per il trasporto della droga. Durante questa fase delle indagini sono state arrestate in flagranza sette persone.

Al termine delle attività investigative il Gip di Milano, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso otto ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei principali componenti dell’organizzazione. Sono inoltre state eseguite perquisizioni nei confronti di 33 indagati, accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione e detenzione di droga, ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi clandestine.

Parallelamente all’indagine sul narcotraffico, i finanzieri hanno ricostruito il patrimonio accumulato dagli indagati grazie ai proventi dell’attività illecita. L’analisi di conti correnti, investimenti, immobili e disponibilità finanziarie ha consentito di quantificare in 1,1 milioni di euro i guadagni ritenuti di provenienza illecita. Su disposizione della Procura di Milano è stato quindi eseguito un sequestro preventivo d’urgenza che ha riguardato immobili, autovetture, gioielli, denaro contante e altre disponibilità finanziarie.

Le perquisizioni eseguite nella fase conclusiva dell’operazione hanno inoltre portato all’arresto in flagranza di un ulteriore indagato per detenzione di armi clandestine e al sequestro di altri 7,2 chilogrammi di marijuana già confezionati e pronti per lo spaccio, due pistole con matricola abrasa, relativo munizionamento, dieci armi bianche, orologi di lusso Rolex e ingenti somme di denaro contante in valuta italiana ed estera.

Come previsto dalla normativa vigente, la Guardia di Finanza ricorda che gli indagati devono considerarsi presunti innocenti fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.