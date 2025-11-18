Merate, auto imbrattata: solidarietà all’assessora Patrizia Riva – Interventi

Ferma condanna per il gesto compiuto ai danni dell’auto di Patrizia Riva

Sindaci, opposizioni e associazioni sono vicine all’assessora, la cui auto è stata imbrattata di rosa nella notte

MERATE – Solidarietà e condanna per il gesto compiuto ai danni dell’auto dell’assessora Patrizia Riva, imbrattata con della vernice di colore rosa la scorsa notte.

E’ quanto stanno esprimendo diverse persone in queste ore, mostrando vicinanza alla consigliera Riva, stimata e riconosciuta per l’impegno profuso nelle azioni e iniziative di contrasto alla violenza di genere.

Di seguito gli interventi giunti in redazione

Mattia Salvioni: “Ferma condanna per gli atti intimidatori”

Esprimo, come già sottolineato con il comunicato del nostro gruppo Consigliare di maggioranza ViviAmoMerate, la mia ferma e indignata condanna per il grave gesto intimidatorio subito dall’Assessora Patrizia Riva nella serata del 17 novembre 2025.

Un atto vile e inaccettabile, che offende non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intera nostra Comunità. In una società civile, libera e democratica non possono e non devono accadere episodi di questo tipo.

Grazie al prezioso impegno di Patrizia, il Comune sta proponendo e attuando importanti iniziative di sensibilizzazione sui temi della legalità e della tutela dei diritti, percorsi fondamentali per costruire una cittadinanza consapevole e responsabile. Chi compie gesti intimidatori tenta di colpire questi valori, ma non farà arretrare di un solo passo la nostra determinazione.

Condanno con la massima fermezza quanto accaduto e ribadisco, con ancora più convinzione, la volontà dell’Amministrazione di continuare a lavorare per la legalità, il rispetto e i diritti di tutte e di tutti. L’Assessora Riva ha il pieno sostegno e supporto di tutta l’Amministrazione Comunale.

Confidiamo nel lavoro prezioso di indagine delle forze dell’ordine che ringrazio.

La nostra risposta sarà l’impegno, unito e determinato, per un lavoro di sensibilizzazione e

azioni per una Comunità che sappia essere testimone di legalità e giustizia, tutela dei diritti

e democratica.

Ringrazio infine tutte e tutti coloro che hanno espresso la loro solidarietà all’Assessora Patrizia Riva e condanna per quanto accaduto.

Il Sindaco Mattia Salvioni

Hofmann: “Atto inaccettabile, che nulla a che fare con il rispetto reciproco”

Desidero esprimere la mia piena vicinanza all’Assessore di Merate e Consigliere provinciale Patrizia Riva per il grave gesto che ha subito. Imbrattare l’auto di un amministratore pubblico – che sia per intimidazione, scherno o provocazione – è un atto inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto civile e con la libertà democratica.

La democrazia si fonda sul rispetto reciproco, sulla possibilità di esprimere idee diverse e di

svolgere il proprio ruolo istituzionale senza subire pressioni o umiliazioni. Nessuno può

sentirsi autorizzato a colpire, offendere o delegittimare chi si mette al servizio della propria

comunità.

Purtroppo, negli ultimi mesi del 2025 nella nostra provincia si sono registrati altri casi simili a danno di amministratori locali, che rendono evidente il bisogno di difendere con fermezza lo spazio pubblico della politica dal degrado e dall’aggressione. La libertà e il pluralismo non passano per atti ostili, ma per il dialogo e il rispetto delle persone e delle istituzioni.

Alessandra Hofmann

Presidente della Provincia di Lecco

La Provincia – Territorio Bene Comune

Il gruppo consigliare “La provincia territorio bene comune” esprime piena solidarietà e vicinanza alla consigliera provinciale Patrizia Riva, vittima di un grave gesto intimidatorio nella notte tra il 17 e 18 novembre 2025.

Si tratta di un episodio inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e civile che deve guidare il dibattito politico. Ogni forma di violenza, minaccia o tentativo di condizionare l’attività istituzionale attraverso atti vandalici è da condannare con fermezza, senza esitazioni.

La consigliera Provinciale e Assessora Riva svolge il proprio ruolo con impegno, senso di responsabilità e dedizione alla comunità: colpirla attraverso atti codardi significa offendere non solo la sua persona, ma anche le istituzioni che rappresenta.

Confidiamo che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto e individuare al più presto i responsabili.

Ribadiamo il nostro sostegno a Patrizia Riva e rinnoviamo l’appello a un clima politico basato sul rispetto, sul dialogo e sulla partecipazione, valori fondamentali per la convivenza democratica.

Il Gruppo “La Provincia – Territorio Bene Comune”

Conferenza delle donne democratiche: “Non è una bravata”

La Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Lecco esprime la propria ferma condanna per il vile atto compiuto ai danni dell’automobile dell’Assessora di Merate, Patrizia Riva, una donna coraggiosa e determinata che si sta distinguendo per il suo lodevole impegno per l’affermazione dei diritti delle donne e la parità di genere, e per la legalità.

A lei e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e solidarietà.

Patrizia Riva è una donna che crede fermamente nel bene comune e nella lotta contro le disuguaglianze, un’amministratrice che lavora instancabilmente per rendere la proprià comunità più giusta e inclusiva. Il suo impegno costante è un modello per tutte noi e siamo fiere di sostenerla.

Siamo indignate per questo gesto che non può essere derubricato a semplice “bravata”, come purtroppo spesso accade. Si tratta, invece, di una forma di intimidazione e violenza che mira a silenziare e a scoraggiare chi si impegna per il bene comune. Non possiamo permettere che simili atti restino impuniti e confidiamo che le forze dell’ordine individuino rapidamente i colpevoli.

Veronica Tentori

Portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Lecco

Fragomeli (Pd): “Temiamo sia proprio un gesto intimidatorio”

Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza a Patrizia Riva, assessora del Comune di Merate e presidente dell’assemblea del Pd di Lecco. Quello che le è successo non va assolutamente derubricato al gesto di qualche ‘buontempone’, se così si può definire, né si tratta di mero vandalismo. Temiamo sia proprio un gesto intimidatorio e per questo ancora più ignobile. Un’azione che va condannata da tutta la politica e dal consesso civile. Siamo accanto alla collega Riva, che sappiamo non si farà certo spaventare per questo, e condividiamo senza dubbio la necessità di una denuncia perché nessuno, soprattutto se impegnato pubblicamente, deve accettare passivamente di subire qualsivoglia vessazione da chicchessia.

Gian Mario Fragomeli

Alleanza Verdi e Sinistra Lecco: “Un gesto vile”

Siamo profondamente colpiti dal grave atto vandalico subito nella notte dall’Assessora Patrizia Riva.

Un gesto vile che ferisce non solo la persona, ma rappresenta anche un attacco allo svolgimento democratico del suo lavoro e al servizio che quotidianamente svolge per la comunità.Chiediamo alle autorità di fare rapidamente chiarezza sull’accaduto.

A Patrizia va la nostra solidarietà, il nostro affetto e il nostro pieno sostegno nel proseguire, con serenità e forza, il suo impegno per Merate.

Segreteria Alleanza Verdi e Sinistra Lecco

Lega Merate: “Un atto che non può trovare spazio in una società democratica”

La sezione della LEGA di Merate esprime piena solidarietà all’assessora Riva, vittima di un atto di vandalismo. E’ stata presa di mira la sua auto, danneggiata con vernice. Qualche irresponsabile violento ha pensato di compiere un atto che non può trovare spazio in una società democratica.

Società che si basa sul confronto civile, attraverso la discussione e la libertà di espressione. Società che ha come elemento imprescindibile il rispetto reciproco, in mancanza del quale, nulla esiste più.

La tendenza a distruggere, alla quale purtroppo ultimamente assistiamo in tutt’Italia, dimostra chiaramente una grossolana ignoranza ed insensibilità, attraverso una dimostrazione di forza spregiudicata, sproporzionata e vigliacca.

Ad idee e progetti, vengono contrapposti violenza ed intimidazione. Ragion per cui anche il nostro gruppo auspica che i responsabili vengano individuati e puniti, perché atti del genere, per quanto ci riguarda, non sono assolutamente accettabili.

Lega Lombarda – sezione di Merate

La condanna di Noi Merate

Il gruppo “NOI MERATE”, e in particolare i consiglieri comunali Dario L. Perego e

Franca Maggioni, appreso dagli organi di stampa che l’auto dell’Assessora Patrizia Riva

è stata vandalizzata la scorsa notte, esprimono solidarietà e vicinanza all’Assessora.

Condannano altresì fermamente il vile ed ignobile gesto commesso da ignoti e auspicano

che, nel più breve tempo possible, le Forze dell’Ordine possano individuare i colpevoli.

La nostra città non può e soprattutto non vuole abituarsi a simili episodi che oltre che

essere inammissibili e intollerabili denotano un’assoluta mancanza di rispetto delle

persone e del ruolo istituzionale.

Noi Merate

Franca Maggioni e Dario Perego

Prospettive per Merate: “Auspichiamo che i responsabili vengano individuati”

Il nostro gruppo esprime piena solidarietà all’assessore Riva per il vile atto di vandalismo subito nella notte ai danni della sua autovettura. Condanniamo con fermezza un gesto tanto ignobile quanto ingiustificabile, che colpisce non solo la persona ma anche il ruolo istituzionale che essa ricopre. Riteniamo che simili comportamenti non possano trovare alcuna giustificazione e auspichiamo che i responsabili vengano al più presto individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni.

Prospettive per Merate

Vicinanza all’assessore Patrizia Riva

A nome dei Sindaci del Meratese, esprimo la mia sincera solidarietà e vicinanza a Patrizia Riva per il grave e vile gesto vandalico che nella notte è stato compiuto ai danni della sua auto.

Un grave episodio perpetrato ai danni di un amministratore pubblico che non può e non deve essere derubricato a semplice ragazzata.

Fabio Vergani

Presidente della Conferenza dei Sindaci del Meratese

Pro Loco Merate: “Dispiaciuti e indignati”

Il Direttivo della Pro Loco di Merate esprime la sua ferma e inequivocabile condanna per il grave e ignobile atto vandalico perpetrato ai danni dell’autovettura dell’Assessore Patrizia Riva.

Dispiaciuti e indignati per un gesto che non appartiene al tessuto civile e democratico della nostra città esprimiamo la nostra vicinanza.

Simona Vitali

Presidente Pro Loco

Azione Lecco: “L’intimidazione non è mai la soluzione”

A nome di Azione, esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti dell’Assessora Patrizia Riva per il gesto riprovevole nei suoi confronti. La violenza, la mancanza di rispetto per gli altri e l’intimidazione non sono mai la soluzione.

Eleonora Lavelli