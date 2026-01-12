Merate, 31enne investito mentre attraversa in viale Verdi

L’incidente è avvenuto stasera, lunedì, intorno alle 19.30

L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale

MERATE – Stava attraversando a piedi la strada in viale Verdi quando è stato investito da un’auto, un suv della Bmw, che marciava dalla Statale verso il centro.

E’ successo questa sera, lunedì, intorno alle 19.30 all’altezza delle strisce pedonali situate davanti all’Amplifon. Il pedone, colpito dall’auto in transito, è caduto al suolo rimediando diverse ferite: sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica.

Dopo le prime cure prestate direttamente in loco, l’uomo è stato trasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale San Gerardo di Monza. L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenuti per i rilievi.

Solo ieri, domenica, intorno alle 12, due anziani erano stati urtati e scaraventati a terra in via don Cazzaniga: da quanto è stato possibile apprendere i due uomini si stavano immettendo nell’attraversamento pedonale provenendo da via Santa Maria di Loreto.