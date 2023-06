Merate, abbandona i rifiuti fuori dalla discarica. Multato dalla Polizia locale

L’episodio risale allo scorso 27 maggio

Individuato e multato il responsabile dell’abbandono di rifiuti

MERATE – E’ arrivato in discarica e, anziché conferire i rifiuti all’interno della piazzola ecologica, li ha scaricati fuori dal cancello. Un gesto incivile per cui la persona, residente fuori Merate, dovrà pagare una multa salata.

I fatti risalgono allo scorso 27 maggio quando è avvenuto l’abbandono di rifiuti (tutti conferibili regolarmente nella struttura di via Ca’ Rossa) all’ingresso dell’isola ecologica.

Un episodio che fortunatamente non è rimasto impunito. Grazie all’utilizzo delle telecamere presenti in zona, gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Davide Mondella, sono infatti riusciti a risalire alla targa del furgone utilizzato per lo scarico dei rifiuti e da lì al proprietario che dovrà così rispondere per la violazione dell’articolo 11 del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Il dispositivo prevede una sanzione amministrativa il cui importo può variare da 300 a 3mila euro con pagamento in misura ridotta fissato a 600 euro.