Merate, uomo trovato morto in casa

L’intervento, purtroppo vano, dei soccorsi è avvenuto oggi, venerdì, subito dopo pranzo

A dare l’allarme un vicino di casa

MERATE – Un uomo è stato trovato morto in casa. E’ successo oggi, venerdì 12 settembre, in via Padre Arlati, dove un vicino di appartamento, allarmato nel non vedere più in giro l’uomo, ha lanciato l’allarme, preoccupato.

In poco tempo si sono recati in zona un’ambulanza dei Volontari del Soccorso e i Vigili del Fuoco per appurare la situazione. Purtroppo per l’uomo, che risulterebbe malato da tempo, non c’è stato più niente da fare e il medico ha constatato il decesso, avvenuto quindi con tutta probabilità per cause naturali.

Sul posto si è poi portato il fratello della vittima, rispondendo alle domande dei carabinieri della Compagnia di Merate.