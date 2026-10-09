Merate, controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree sensibili. In volo anche l’elicottero

Controllati 25 veicoli e 60 persone e ispezionati anche alcuni esercizi pubblici

Ad operare, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Merate, le Squadre di Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri di Milano e il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bergamo Orio al Serio

MERATE – Prevenire reati predatori, contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e verificare il rispetto delle norme in materia di circolazione stradale. Sono le finalità con cui è stato effettuato nei giorni scorsi un servizio coordinato e straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Merate.

I militari dell’Arma sono stati coadiuvati dalle Squadre di Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri di Milano e con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bergamo Orio al Serio.

I controlli hanno riguardato alcune aree ritenute maggiormente sensibili, a ridosso dei comuni di Imbersago, Merate, Osnago e Cernusco Lombardone, nonché presso le stazioni ferroviarie di Osnago e Cernusco Lombardone.

Complessivamente sono state controllati 60 persone e 25 veicoli. Sono stati inoltre effettuati controlli nei confronti di 15 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione e ispezioni presso alcuni esercizi pubblici.