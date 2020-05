66enne di Monticello si infortuna sul sentiero a Canzo: soccorsa

Infortunio sul sentiero di San Miro a Canzo

Soccorsa una donna di 66 anni di Monticello

CANZO – Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, martedì, a Canzo, dove una donna di 66 anni, residente a Monticello, sarebbe scivolata infortunandosi alla caviglia lungo il sentiero che porta alla chiesetta di San Miro.

Stando a quanto appreso, la donna stava passeggiando nelle vicinanze della chiesa quando sarebbe scivolata riportando un trauma a una caviglia. Da qui la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, poco dopo le 15.30 sono quindi intervenuti in codice giallo un’ambulanza della Sos Canzo, i Vigili del Fuoco di Canzo, Erba e Como con il nucleo Speleo Alpino Fluviale e gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. I soccorritori hanno quindi recuperato e trasportato a valle l’escursionista che è stata poi portata in ospedale, in codice verde, per gli accertamenti del caso.