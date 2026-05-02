Accoltellamento a Calco: ancora grave il 17enne. Lunedì l’udienza di convalida del fermo

La feroce aggressione è avvenuta giovedì scorso in via Cornello

Ricoverato in prognosi riservata a Bergamo un 17enne: l’aggressore, un 27enne di Olgiate Molgora, è in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo

CALCO – Sono ancora gravi le condizioni di salute del ragazzo di 17 anni, residente a Olgiate Molgora, accoltellato a una gamba giovedì sera in via Cornelio al termine di una violenta lite con un altro giovane. I medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero, non hanno ancora sciolto la prognosi ritenendo la situazione ancora molto critica e delicata.

Intanto resta in carcere a Lecco, in attesa dell’udienza di convalida del fermo per indiziato di delitto, il 27enne accusato di tentato omicidio. L’olgiatese, costituitosi spontaneamente alla caserma dei Carabinieri di Brivio nella notte tra giovedì e venerdì, ha fornito ai militari la sua versione dei fatti in merito all’aggressione, raccontando che il diverbio sarebbe nato per via di una mancata precedenza tra lui che stava guidando un’auto e il minorenne che era invece in sella a un motorino.

Uno litigio degenerato poi in una brutale aggressione in cui è comparso anche un coltello, poi fatto sparire dall’aggressore che lunedì comparirà di fronte al Gip del tribunale di Lecco che dovrà decidere se convalidare o meno il fermo.