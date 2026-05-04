Accoltellamento a Calco, convalidato il fermo: 27enne ai domiciliari

L’udienza di convalida del fermo si è tenuta oggi, lunedì, in Tribunale a Lecco

Restano gravi le condizioni del 17enne, accoltellato giovedì scorso al Cornello

CALCO – Fermo convalidato, con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Così si è espresso oggi, lunedì 4 maggio, il giudice per le indagini preliminari durante l’udienza di convalida del provvedimento di fermo per indiziato di delitto emesso nei confronti di un 27enne residente a Olgiate Molgora, ritenuto l’autore della feroce aggressione avvenuta giovedì sera, 30 aprile, in via Cornello.

Il 27enne era alla guida di un’auto quando, all’improvviso, è scoppiata una furibonda lite con un ragazzo di 17 anni, anche lui residente a Olgiate, che si trovava invece in sella a un motorino. All’origine del dissidio, così come spiegato ai carabinieri della stazione di Brivio da parte dello stesso 27enne, costituitosi nella notte tra giovedì e venerdì, una mancata precedenza in strada. Tra i due, risultati poi entrambi in possesso di armi da taglio, la situazione è velocemente precipitata: dalle parole si è presto passati alle mani fino a che è comparso anche un coltello.

Il 27enne ha colpito alla gamba destra, sembrerebbe per più volte, il ragazzo minorenne lasciandolo poi a terra in una pozza di sangue. Allarmati per le grida provenienti dalla strada, alcuni residenti sono accorsi sulla via prestando i primi soccorsi al 17enne e mettendo in moto la macchina dei soccorsi di Areu.

Nel giro di poco tempo è atterrato anche l’elisoccorso al campo sportivo dell’oratorio con medici e infermieri che hanno preso in cura il giovane, trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il ragazzo risulta ancora ricoverato al presidio ospedaliero bergamasco: le sue condizioni sono ritenute stabili, ma ancora gravi tanto che i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.