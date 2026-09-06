Addestrava i cani da caccia nel Parco del Curone, fermato e multato dalle Guardie Ecologiche

L’uomo era già stato segnalato dai cittadini, ieri, sabato, è stato fermato e sanzionato

LA VALLETTA BRIANZA – Era intento ad addestrare una muta di cani da caccia all’interno del territorio del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Per questo un cacciatore residente nel Vimercatese è stato fermato e identificato dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) durante un servizio di vigilanza nella mattinata di sabato 5 settembre.

L’uomo è stato individuato all’interno del Parco Naturale e della Zona Speciale di Conservazione, nel territorio comunale di La Valletta Brianza. Secondo quanto riferito dall’Ente Parco, il soggetto era già da tempo attenzionato dalle GEV, anche a seguito di specifiche segnalazioni arrivate da cittadini.

Le guardie hanno proceduto con l’applicazione delle sanzioni di competenza dell’Ente Parco. Nei prossimi giorni, inoltre, è prevista una segnalazione alla Polizia Provinciale, che dovrà occuparsi degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in materia di attività venatoria.

L’intervento riporta l’attenzione anche sulle regole che vigono all’interno dell’area protetta. L’Ente Parco ricorda infatti che su tutto il territorio del Parco è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio, anche quando non si tratta di cani utilizzati per la caccia.

In caso di mancato rispetto della disposizione, le GEV possono procedere con l’elevazione della relativa sanzione nei confronti dei conduttori degli animali.

Un richiamo, dunque, rivolto a tutti coloro che frequentano i sentieri e le aree verdi del Parco, affinché vengano rispettate le norme previste a tutela dell’area protetta e della sicurezza di chi la frequenta.