Aggressione a Olgiate Molgora: 29enne ferito con un cacciavite, soccorsi in via Stazione

29enne soccorso davanti alla macelleria islamica

Contorni della vicenda restano da chiarire: indagano i Carabinieri, intervenuti insieme alla Polizia locale intercomunale

OLGIATE MOLGORA – Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di sabato 5 settembre in via Stazione a Olgiate Molgora, dove un uomo di 29 anni è rimasto ferito in circostanze ancora da chiarire.

L’allarme è scattato poco dopo le 18, all’altezza del civico 9, davanti alla macelleria islamica. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane, di origine marocchina, vi sarebbe arrivato in moto, parcheggiandola ai lati della strada. Subito dopo di lui sono arrivate altre due persone, una a piedi e una in bici, rimasta quest’ultima più lontana.

Per motivi al vaglio degli inquirenti, la situazione tra i due sarebbe degenerata in una feroce aggressione: da quanto è stato possibile apprendere l’aggressore avrebbe scagliato un cacciavite contro il giovane, scappando poi a piedi nelle viette dietro il Comune. Anche l’altro uomo in bici sarebbe subito fuggito via.

L’uomo ferito è stato preso in carico dai sanitari: in un primo tempo avrebbe cercato di rifiutare di salire sull’ambulanza, ma poi è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Merate.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e agli agenti della Polizia Locale intercomunale di Olgiate Molgora, Calco e Brivio, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

I contorni della vicenda, al momento, restano infatti ancora poco chiari: fondamentali saranno le testimonianze di eventuali testimoni oculari ed eventuali immagini riprese dalle telecamere della zona.