L’episodio è avvenuto sabato 13 febbraio nella frazione di Brugarolo

Un uomo di 47 anni, residente a Bernareggio, è stato denunciato per l’aggressione agli agenti della Polizia locale

MERATE – Solidarietà ai due agenti della Polizia locale aggrediti sabato scorso dopo essere intervenuti a Brugarolo per rilevare un incidente. E’ quanto esprime il gruppo consiliare Cambia Merate manifestando vicinanza “per l’inammissibile episodio di violenza di cui sono rimasti vittime due dipendenti del Comune di Merate”.

Nel comunicato gli esponenti del gruppo guidato da Aldo Castelli ribadiscono che non sia “accettabile che si verifichino attacchi di questo genere contro dei lavoratori pubblici nell’esercizio delle loro funzioni e ai quali va il nostro ringraziamento. Auspichiamo la pronta guarigione dei due agenti coinvolti e che possano tornare quanto prima a svolgere il prezioso compito a favore della nostra comunità”.

L’episodio risale, come dicevamo, a sabato scorso, 13 febbraio, quando due agenti della Polizia locale sono stati aggrediti da un uomo dopo essere intervenuti per il rilievo di un incidente avvenuto in via IV novembre a Brugarolo, con un’auto finita contro la saracinesca di un’attività situata accanto al bar dell’incrocio semaforico. Al momento di effettuare la constatazione dell’accaduto, un 47enne residente a Bernareggio, amico del conducente della Bmw, aveva aggredito gli agenti ed era stato prontamente ammanettato. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.