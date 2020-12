Airuno, auto incendiate: “Indagini ancora in corso”. Al via il controllo di vicinato

Il sindaco Milani ha riferito lunedì in Consiglio sulle sei auto incendiate in meno di un mese

“La collaborazione con le forze dell’ordine e la Prefettura è massima. Attiveremo il controllo di vicinato per scoraggiare il ripetersi di incresciosi episodi”

AIRUNO – Attivare al più presto il controllo di vicinato al fine di scoraggiare il ripetersi di incresciosi episodi, come i continui incendi ai danni delle auto registrati nelle scorse settimane in paese. E’ l’auspicio emerso lunedì scorso, 30 novembre, in occasione dell’ultimo consiglio comunale durante il quale il sindaco Alessandro Milani ha informato sullo status quo delle indagini in corso per cercare di risalire all’identità dell’autore o degli autori degli incendi ai danni delle auto. Sei i mezzi incendiati in meno di un mese nelle zone comprese tra via Consorziale, Piave, Libertà e XXV Aprile.

Il coinvolgimento anche della Prefettura

“Ci siamo subito mossi rivolgendoci alle autorità competenti e al Prefetto, a cui ho inviato una lettera in cui riportavano anche la preoccupazione, mia e dei residenti, per i fatti avvenuti. Il 23 novembre sono stato convocato in Prefettura al tavolo sull’Ordine Pubblico e la Sicurezza alla presenza del Prefetto, alla presenza del nostro Comandante della Polizia Locale, del Questore e dei Comandanti Provinciali dell’Arma e della Guardia di Finanza al fine di condividere le strategie ed avere un aggiornamento circa la situazione”.

Indagini ancora in corso

Al momento non ci sono sviluppi importanti: “Purtroppo, ad oggi, pur essendoci alcune piste ed alcuni sospetti, le indagini sono ancora in corso e non sono ancora concluse. Tengo per questo a ringraziare fervidamente il Prefetto, la Polizia Locale, tutte le Forze dell’Ordine in campo, i Consiglieri di Maggioranza e Minoranza per l’impegno e la collaborazione, nella risoluzione di questa complessa vicenda e per la vicinanza dimostrata”.

Il gruppo di controllo di vicinato

I continui e ripetuti episodi di incendio hanno fatto porre l’accento sulla necessità di attivare anche ad Airuno un gruppo di controllo di vicinato. “Abbiamo approvato in Giunta il Protocollo relativo in cui è stata definita la creazione di un apposito gruppo whats app, anche a seguito delle indicazioni condivise in occasione del tavolo comunale sulla Sicurezza, tenutosi la scorsa settimana. Grazie al Protocollo sarà possibile rendere la cittadinanza attiva in questa situazione e per ogni altra situazione di disagio e degrado urbano che verrà a costituirsi; è al vaglio proprio nei prossimi giorni l’accordo tra Comune e Prefettura in tal senso e il progetto che lo istituisce”.