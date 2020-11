Airuno. Brutto incidente in serata tra auto e moto

Il sinistro si è verificato lungo la strada Statale

Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso di Como

AIRUNO – Brutto incidente quello avvenuto questa sera, giovedì, poco dopo le 20, ad Airuno, lungo la Statale, poco dopo la rotonda che incrocia via dei Nobili.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi: una moto e un’auto. Violento l’impatto tra la due ruote, che stava viaggiando in direzione Merate, e l’auto che proveniva dalla parte opposta e avrebbe svoltato a sinistra.

Ad avere la peggio il motociclista rovinato a terra dopo lo scontro con la vettura. Immediata la richiesta di intervento con l’elisoccorso decollato da Como che è atterrato nelle vicinanze, nei pressi del Garden Orchidea. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa di Merate, l’automedica e i Carabinieri.

La persona in sella alla moto è stata trasportata all’ospedale in codice giallo. Meno critiche le condizioni dell’automobilista giudicato dal personale medico – sanitario in codice verde.