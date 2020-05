Airuno, camion nella scarpata: provinciale chiusa per le operazioni di recupero

Il mezzo pesante è uscito di strada oggi, giovedì, poco prima delle 13

Illeso il conducente. Sono in corso le operazioni di recupero del camion, finito nella scarpata

AIRUNO – E’ ancora chiusa al traffico la Sp 72 all’altezza del Comune di Airuno. Gli operai della ditta Battazza sono al lavoro per sollevare con l’aiuto di una gru il mezzo pesante finito nella scarpata. L’incidente è avvenuto intorno all’orario di pranzo poco dopo la seconda rotonda di Airuno, in direzione Olginate.

Per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, l’autista del mezzo pesante ha perso il controllo dell’autoarticolato che è finito nella scarpata ai lati. Fortunatamente l’uomo è uscito illeso dall’abitacolo allertato a sua volta i soccorsi. Sul posto sono così giunti i vigili del Fuoco che hanno poi allertato una ditta specializzata per il recupero del mezzo.

Le operazioni, iniziate intorno alle 14, sono ancora in corso e dovrebbero concludersi per le 17.30. Inevitabilmente la chiusura della strada ha creato code in entrambe le direzioni. Le auto in arrivo da Calco e dirette a Lecco sono invitate a salire da Airuno e passare da Valgreghentino per raggiungere Olginate mentre quelle in arrivo dalle Fornasette sono invitate a tornare indietro scegliendo se arrivare nel Meratese percorrendo il ponte Cesare Cantù arrivando quindi a Bisone e quindi a Brivio oppure passando per Valgreghentino.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 17.40: le operazioni di recupero del mezzo pesante si sono concluse e la strada provinciale 72 è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni